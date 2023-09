Stiri pe aceeasi tema

- Tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri de sub 3.000 de lei au fost tiparite, iar banii vor ajunge incepand cu prima jumatate a lunii octombrie, a anunțat marți Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), pe pagina oficiala de Facebook.

- Tichetele de pensii cu ajutoarele pentru pensionarii cu venituri de sub 3.000 de lei au fost tiparite, iar banii vor ajunge incepand cu prima jumatate a lunii octombrie, a scris Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS), pe pagina oficiala de Facebook."Au fost tiparite tichetele de pensii…

- Tichetele de pensii cu ajutoarele sociale pentru seniorii cu venituri mai mici sau egale de 3.000 de lei au fost tiparite in proporție de 100%, anunța Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale.

- Rolul inspectorului de munca va fi intarit si trebuie trebuie gandite politici de stimulare a angajatorilor si a economiei, sustine ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu, informeaza AGERPRES . Demnitarul s-a intalnit in aceasta saptamana cu inspectorii sefi judeteni din cadrul Inspectiei Muncii iar…

- Termenul pentru cumpararea vechimii in munca necesare pensionarii pentru limita de varsta va fi prelungit pana la data de 31 decembrie 2024, a anuntat, joi, ministrul Muncii, Simona Bucura-Oprescu. Aceasta a precizat ca Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale (MMSS) a lansat in transparenta decizionala…

- Pensiile, indemnizațiile și alocațiile vor fi platite mai repede in luna august. Ministerul Muncii și Solidaritații Sociale a anunțat ca in luna august pensiile, indemnizațiile persoanelor cu dizabilitați și alocațiile copiilor vor fi platite anticipat, pana cel tarziu pe 11 august. Masura vine in...

- Pensiile din sistemul public si drepturile persoanelor cu dizabiltati vor fi platite mai devreme in luna august 2023. Conform unui comunicat de presa pus la dispozitie de Ministerul Muncii, Ministrul Muncii si Solidaritatii Sociale, Simona Bucura Oprescu, a solicitat ca plata pensiilor si a indemnizatiilor…