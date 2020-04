Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat un ghid cu informatii utile si a deschis o linie telefonica pentru cetatenii care doresc sa plece la munca in strainatate. Ministerul Muncii si Protectiei Sociale a publicat un ghid cu informatii utile pe care orice lucrator roman trebuie sa le cunoasca…

- Prin Diaspora Hub romanii care au nevoie de ajutor sau de informații vor fi ghidați catre cei care le pot oferi sprijin, fie ca este vorba de informatii, fie de livrarea unor cumparaturi sau de efectuarea unor traduceri.

- Cetațenii din județul Cluj, care doresc informații despre COVID-19, au la dispoziție, de miercuri, o linie de telefon pentru care funcționeaza și in weekend, au anunțat reprezentanții Centrului Județean de Coordonare și Conducere a Intervenției (CJCCI) Cluj.Potrivit unui comunicat al Prefecturii…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a anuntat ca a alocat o linie telefonica suplimentara care poate fi apelata de cetatenii romani care se confrunta cu situatii dificile, in vederea identificarii unor solutii pentru revenirea in tara. Evolutia epidemiei cu COVID-19 la nivel global reprezinta o provocare…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a alocat o linie telefonica suplimentara pentru romanii din diaspora care se confrunta cu o situatie dificila in contextul pandemiei COVID-19. Autoritațile repeta apelurile privind evitarea calatoriilor care nu sunt esentiale si recomandarea ca turistii sau cetatenii…

- De astazi, 17 martie, MAE a alocat o linie telefonica suplimentara ce poate fi apelata de catre cetațenii romani din strainatate care se confrunta cu situații dificile, in vederea identificarii de soluții pentru revenirea in țara, se arata in comunicatul transmis de minister. MAE recomanda cetațenilor…

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a alocat o linie telefonica suplimentara pentru romanii din strainatate care se confrunta cu o situatie dificila in contextul pandemiei COVID-19 si repeta apelurile privind evitarea calatoriilor care nu sunt esentiale si recomandarea ca turistii sau cetatenii romani…

- Persoanele care se afla izolate la domiciliu sau in carantina si intampina diverse probleme pot sa apeleze numarul de telefon 0262-212.462. Prefectul de Maramures Silviu Ungur a facut acest anunt astazi, in cadrul unei conferinte de presa. Apelul va fi preluat de catre un operator care va transmite…