- Numarul contractelor individuale de munca suspendate a ajuns la 1 aprilie la 795.291, iar cel al contractelor incetate la 155.675, a anuntat, miercuri, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS), citat de Agerpres. Cele mai multe contracte de munca suspendate – 207.688 – se inregistreaza in industria…

- Ministrul Muncii și Protecției Sociale, Violeta Alexandru a anunțat, la un post TV, ca au fost suspendate aproximativ 500.000 de contracte de munca și ca autoritațile au estimat ca ar fi nevoie de circa 4 miliarde de lei, in cazul in care se ajunge la 1 milion de contracte suspendate. Articol aparut…

- Angajatorii au suspendat contractele de munca pentru 500.000 de angajați, din cauza crizei COVID-19. Ministrul Muncii se așteapta la un numar dublu O jumatate de milion de contracte individuale de munca sunt suspendate in prezent, a declarat, luni, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru.…

- In Dolj sunt suspendate peste 15.000 de contracte individuale de munca, in total, anul acesta. Nu toate contractele de munca evidențiate au fost suspendate in perioada crizei cauzate de coronavirus, dupa cum detaliem mai jos. Cele mai multe contracte individuale de munca dintre cele suspendate sunt…

- Numarul contractelor de munca suspendate a crescut la aproximativ 250.000, a declarat, duminica, ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Violeta Alexandru, adaugand ca Executivul este pregatit sa adopte noi masuri in functie de cum va evolua aceasta situatie. "Urmarim zilnic evolutia contractelor,…

