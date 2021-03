Guvernul a alocat in acest an suma de 200 de milioane de lei pentru 103.000 de bilete de tratament balnear destinate pensionarilor, informeaza luni, printr-un comunicat, Ministerul Muncii si Protectiei Sociale (MMPS).



Suma alocata pentru 2021 este cu 60% mai mare decat cea cheltuita anul trecut pentru biletele de tratament, potrivit sursei citate. Astfel, in 2020 s-a cheltuit doar o treime din totalul de 370 de milioane de lei alocati pentru biletele de tratament balnear, respectiv 120,7 milioane de lei, potrivit MMPS.



Ministrul Muncii si Protectiei Sociale, Raluca Turcan,…