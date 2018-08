Ministerul Muncii: 19.070 cetateni au plecat la munca in strainatate in primul semestru din 2018

Stiri pe aceeasi tema

- Agentii de plasare forta de munca au mediat si plasat in strainatate, in semestrul I din 2018, 19.070 de cetateni romani, in Germania, Olanda, Austria, Spania, Anglia cu precadere, potrivit datelor pe care le centralizeaza Inspectia Muncii. Totodata, numarul lucratorilor ...

- Agentii de plasare forta de munca au mediat si plasat in strainatate, in semestrul I din 2018, 19.070 de cetateni romani, in Germania, Olanda, Austria, Spania, Anglia cu precadere, potrivit datelor pe care le centralizeaza Inspectia Muncii. Totodata, numarul lucratorilor romani care au obtinut contracte…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din strainatate pun la bataie peste 2.100 de locuri de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 2.136 locuri de…

- Muncitorii in agricultura sunt cautati de angajatorii straini Arhiva Foto: facebook.com/MinisterulMuncii. Muncitorii în agricultura sunt printre cei mai cautati de angajatorii din afara tarii, potrivit portalului european pentru locuri de munca EURES, unde sunt postate peste 2.100 de…

- Peste 1.300 de posturi sunt vacante in 16 state europene, in reteaua Eures, cele mai multe fiind in Olanda, unde este nevoie de muncitori in sere, in Germania, unde sunt cautati electricieni, sudori sau lacatusi si in Austria, unde este nevoie de bucatari, cameriste si chelneri.

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, anunța ca, la data de 13 iunie, sunt disponibile mai mult de 1.100 de posturi pentru români în Spațiul UE.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România,…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE pun la bataie puțin peste 1.000 de posturi pentru români.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.023 locuri de munca…

- Potrivit datelor Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Munca, angajatorii din spațiul UE ofera peste 1.000 de posturi destinate românilor.Astfel, angajatorii din Spatiul Economic European ofera, prin intermediul retelei EURES România, 1.017 locuri de munca vacante,…