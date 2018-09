Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului lucreaza de zor la forma finala a unei noi taxe de poluare, care se va aplica de la inceputul anului viitor. Noul bir nu va fi doar o taxa pe norma de poluare, ci se vor lua in calcul si capacitatea cilindrica, dar si alte componente ale masinilor.

- Timbrul de mediu a fost eliminat incepand din 1 februarie 2017 și a avut ca efect o creștere semnificativa a inmatricularilor de mașini second-hand. Ulterior, autoritațile au anunțat ca lucreaza la o noua forma de taxa auto, insa aceasta a fost amanata in repetate randuri. Ministerul Mediului a anunțat…

- O forma finala a unei taxe de poluare va fi gasita pana la sfarșitul anului curet, iar de la inceputul anului 2019, cu o perioada de tranziție pana la sfarșitul lunii martie, „vom sti exact ceea ce avem de facut” a declarat Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu. Pana la sfarsitul anului 2018 va fi…

- Ministrul Mediului, Grație Gavrilescu a anunțat ca o noua taxa auto va intra in vigoare la inceputul anului 2019. “Nu se va ține cont doar de norma de poluare. Specialiștii au luat in considerare inclusiv cilindreea, tot. Trebuie, pe toate componentele, sa nu avem niciun fel de problema. Eu am pus termen…

- Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a declarat, joi, ca o noua taxa auto va intra in vigoare de la 1 ianuarie – 31 martie 2019, urmand sa fie nu doar o taxa pe norma de poluare, ci se vor lua in calcul si capacitatea cilindrica, dar si alte componente ale masinilor. Forma finala a unei noi […]

- Ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, a declarat, joi seara, ca o noua taxa auto va intra in vigoare la inceputul anului viitor. „Nu se va ține cont numai pe norma de poluare”, a mai spus ministrul. „Eu mi-am pus termen si stiti ca, atunci cand imi pun termen, mi-am luat angajamentul o si fac, ca…

- Ministrul Mediului, vicepremierul Gratiela Gavrilescu, si presedintele directoratului Hidroelectrica, Bogdan Badea, au semnat joi, la Centrala Hidroelectrica de la Stejaru, un protocol de colaborare pentru accesarea de fonduri europene in domeniul mediului. Gratiela Gavrilescu a explicat ca un prim…

- Statele din Uniunea Europeana solicitate de Ministerul Mediului pentru a primi ursi relocati din Romania au transmis ca nu pot sa primeasca animalele salbatice. Ministrul Mediului, Gratiela Gavrilescu, a spus, miercuri, la Alba Iulia ca nimeni nu si-a dorit sa ia nici macar un urs.