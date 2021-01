Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului face apel la angajatii din sectorul silvic sa solicite user si parola pentru sistemul SUMAL 2.0 care va fi operationalizat la finalul acestei luni, precizand ca din 31 ianuarie operatiunile din domeniu nu vor fi posibile decat in acest sistem. Ministerul anunta infiintarea unui…

- Secretarul de stat in Ministerul Mediului Gelu Puiu anunta ca se fac teste la modulele aplicatiei informatice SUMAL, astfel incat Sistemul de Urmarire a Materialului Lemnos „sa functioneze in parametrii optimi” incepand cu sfarsitul acestei luni. Puiu a anuntat de asemenea si actualizarea legii contraventiilor…

- Activitatea de deszapezire a drumurilor județene se desfașoara in parametri normal. 24 de autoutilaje dotate acționeaza permanent la nivelul intregului județ, din momentul in care au primit ordinul de intrare in baze. In prezent, stocurile de material antiderapant aflate in bazele de intervenție ale…

- Activitatea de deszapezire a drumurilor județene se desfașoara in parametri normal. 24 de autoutilaje dotate acționeaza permanent la nivelul intregului județ, din momentul in care au primit ordinul de intrare in baze. In prezent, stocurile de material antiderapant aflate in bazele de intervenție ale…

- "Andrei Cazacu a fost numit, astazi, la conducerea AFM, prin decizia prim-ministrului interimar Nicolae Ionel Ciuca, la propunerea ministrului Mircea Fechet", a anuntat Ministerul Mediului, pe pagina de Facebook a institutiei. Conform sursei citate, anterior numirii, Andrei Cazacu a ocupat functia de…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Brasov, prelungeste sistarea activitatii de relații cu publicul la ghișeele sale din municipiul Brașov, pana la data de 20.11.2020 inclusiv. In aceasta perioada, persoanele fizice/juridice autorizate, notarii publici, executorii judecatorești vor…

- Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliara (OCPI) Brasov, prelungește sistarea activitații de relații cu publicul la ghișeele sale din municipiul Brașov, pana la data de 13.11.2020 inclusiv. In aceasta perioada, persoanele fizice/juridice autorizate, notarii publici, executorii judecatorești vor…

- Secretarul de stat, Raed Arafat, le-a cerut structurilor judetene care se ocupa de gestionarea pandemiei sa ii trimita situatia tuturor medicilor si asistentilor medicali care invoca motive medicale sau de alta natura pentru a nu se implica in lupta impotriva pandemiei. Arafat nu solicita numele cadrelor…