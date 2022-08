Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, afirma ca masura de interventie imediata in caz de pericol in privinta ursilor care intra in localitati, fara derogare de la Ministerul Mediului, care a fost adoptata anul trecut si care a fost una controversata si contestata, "si-a dovedit eficienta". El sustine…

- Cei care iși incalzesc locuințele cu lemne ar putea primi un ajutor de la stat. Prezent la Tema Zilei, pe TVR INFO, ministrul Mediului, Tanczos Barna, a declarat ca va propune in coaliție acordarea unui sprijin de 150 de lei pentru fiecare metru cub cumparat cu factura.

- Proiectul Strategiei Naționale pentru Paduri 2030 este prezentat la aceasta ora, la Brașov, la Universitatea Transilvania, in prezența ministrului Mediului, Apelor și Padurilor, Tanczos Barna. La elaborarea acestei strategii, un proiect demarat de Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor la inceputul…

- Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale, Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene, Ministerul Sanatatii, Ministerul Energiei si Ministerul Finantelor, la actiuni generale, vor primi cele mai mari sume la rectificarea bugetara din luna august, conform proiectului publicat joi pe site-ul MF,…

- Premierul Nicolae Ciuca a prezentat bilanțul guvernului pe care il conduce, la 7 luni de la preluarea mandatului. El spune ca toți miniștrii „au abordat cu multa seriozitate” angajamentele din PNRR. „Am preluat responsabilitatea guvernarii in urma cu șapte luni, intr-un moment in care economia era afectata…

- Proiectul de lege a fost adoptat in Camera Deputaților cu 187 de voturi “pentru”, 5 voturi “contra” și 52 de abțineri. “Prin completarile aduse de Parlament, acum avem o reglementare și pentru situația in care acest pericol apare in extravilan. Totodata, cheltuielile administrațiilor locale privind…

- Unda verde de la Comisia Europeana pentru programul de impaduriri de 500 milioane de euro, finanțat din PNRR. Anunțul a fost facut de catre ministrul Mediului, Tanczos Barna, care a ținut sa sublinieze ca, Comisia Europeana a aprobat schema de ajutor pregatit de Ministerul Mediului si „a apreciat ca…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a vizitat, luni, la Sebes, judetul Alba, prima fabrica din Romania care produce sisteme de colectare a ambalajelor de bauturi, inaugurata in luna mai a acestui an. Fabrica are o capacitate de productie, prevazuta pentru anul 2022, de peste 6.000 de Reverse Vending…