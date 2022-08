Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului propune ca toti cei care vor cumpara cu factura lemn de foc, indiferent de categoria sociala, sa primeasca un ajutor de 150 lei pentru fiecare metru cub, in limita a maximum 5 mc, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Dintre acestea, 49 sunt proiecte ale caror lucrari de executie sunt finalizate (stadiul fizic 100%) insa nu sunt inchise financiar, fiind necesare plati pentru sentinte civile, costuri aferente procedurii DAB, sentinte arbitrale, certificate finale, asistenta juridica, audit de siguranta rutiera, litigii,…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o OUG pentru reglementarea unor masuri de implementare a sistemului de garantie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum si modificarea unor acte normative ”Noile reglementari introduse de actul normativ vor da posibilitatea Ministerului Mediului,…

- Potrivit unui comunicat al Ministerului Mediului, Programul “Prima conectare la sistemul public de alimentare cu apa si de canalizare” are un buget de 168 de milioane de euro si va fi derulat de Administratia Fondului pentru Mediu. Aceasta subinvestitie are in vedere sprijinirea conectarii populatiei…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat luni, la Sibiu, ca Romania are cele mai sanatoase paduri din Europa si asta se datoreaza regenerarii naturale, transmite Agerpres. „Padurea este cel mai de pret tezaur al Romaniei. (…) Biodiversitatea in aceste paduri este un element…