- Inspectorii din domeniul gospodaririi apelor din cadrul Administrației Bazinale de Apa (ABA) Prut-Barlad și de la Sistemul de Gospodarire a Apelor (SGA) Galați au efectuat un control pe malul stang al raului...

- O firma care exploata ilegal agregate minerale de pe malul stang al raului Siret, in comuna galateana Nicoresti, s-a ales cu o amenda de 80.000 lei si cu o plangere penala, in urma unui control efectuat de Administratia Bazinala de Apa Prut-Barlad (ABAPB), se arata intr-un comunicat transmis, marti,…

- Din aceasta saptamana si pana la jumatatea lunii mai, 29 de primarii din judetul Constanta vor fi verificate de inspectorii Sistemului de Gospodarire a Apelor Constanta din cadrul Administratiei Bazinale de Apa Dobrogea Litoral A.B.A.D.L in ceea ce priveste modul in care au fost curatate cursurile de…

- Referitor la informațiile aparute, in spațiul public, cu privire la demiterea directorului Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Dragoi, din motive religioase, pentru corecta informare a opiniei publice, aducem cateva clarificari, in vederea elucidarii acestei situații. In primul…

- Administrația Naționala ”Apele Romane” precizeaza ca demiterea directorului Sistemului de Gospodarire a Apelor (SGA) Suceava, Daniel Dragoi, nu a fost facuta pe considerente religioase. Daniel Dragoi a povestit intr-o postare pe o rețea de socializare ca șefii de la București l-au demis pentru gestul…

- Localitatile din Romania vor putea inlocui corpurile de iluminat cu consum ridicat de energie electrica cu cele bazate pe tehnologia LED, prin intermediul Programului privind sprijinirea eficientei energetice si a gestionarii inteligente a energiei in infrastructura de iluminat public, al carui buget…

- Noi capacitati comunale de stocare a gunoiului de grajd, finantate de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au fost finalizate pentru fermierii din judetul Buzau Localitatile Maracineni si Gheraseni, din judetul Buzau, au primit in folosinta in data de 3, respectiv 6 aprilie 2020, platformele comunale…

- De la sfarsitul saptamanii trecute, cu putin timp inainte de a veni la Botosani ministrul Mediului, ieseanul Costel Alexe, conducerea unei institutii din subordine, si anume Administratia Nationala Apele Romane prin intermediul conducerii Administratiei Bazinale de Apa (ABA) Prut-Barlad, a decis schimbarea…