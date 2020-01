Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Costel Alexe, a anuntat de curand ca va trimite corpul de control din subordine, urmand ca miercuri dimineata sa se deplaseze personal in Padurea Baneasa pentru a evalua modul in care este exploatata aceasta padure. Actiunea vine dupa ce mai multe organizatii de mediu au acuzat taierea…

- Romania se afla in prezent in situatia in care asteapta verdictul in privinta poluarii din Bucuresti, ceea ce inseamna o amenda cuprinsa intre 100.000 si 400.000 de euro pana va reusi sa ajunga sa aiba zile fara depasiri, a anuntat ministrul Mediului, Costel Alexe. "Din pacate, in ultimii…

- Prin fonduri europene, in marile orase din Romania si municipiul Bucuresti, vor fi achizitionate mai multe statii de masurare a calitatii aerului. La Iasi, ministrul Mediului, Costel Alexe, a spus ca situatia cea mai deficitara este in Bucuresti, Brasov si Iasi. Referindu-se punctual, la situatia existenta…

- "De cand am venit la minister, am pus colegii din Directia Generala Paduri sa ia in calcul sa interzicem exportul de bustean in spatiul extracomunitar. Din pacate, Comisia Europeana nu ne permite sa interzicem exportul de bustean sau orice alt tip de export in spatiul intracomunitar. Dar este important,…

- Inca un om a fost atacat de un urs Foto Agerpres Înca un om a fost atacat de un urs. Marti seara, în judetul Harghita, un barbat a fost ranit grav de animalul salbatic care i-a intrat în curtea gospodariei. Omul a fost transportat la Spitalul Municipal din Odorheiu…

- Premierul Ludovic Orban sustine introducerea unei taxe pentru autoturismele aflate la prima inmatriculare, taxa care ar trebui sa tina cont de cat de poluant este autovehiculul. Orban a adaugat ca nu se va introduce taxa decat atunci cand se va ajunge la o solutie agreata de Comisia Europeana.…

- Liberalii au facut publice astazi programul de guvernare și lista de miniștri, dupa ce acestea au fost validate într-o întâlnire dintre premierul desemnat Ludovic Orban și președintele Klaus Iohannis. DOCUMENT ​Programul de guvernare al PNL. Cele 12 masuri urgente pe care vrea…

- Ludovic Orban a definitivat lista miniștrilor pe care ii va propune in Guvernul PNL cu care intenționeaza sa se prezinte in Parlament, pentru a obține votul de investitura, au declarat surse din PNL pentru G4Media.ro . Fiecare nume din viitorul Cabinet a fost discutat și aprobat și de președintele Klaus…