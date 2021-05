Ministerul Mediului modifică procedurile privind împușcarea urșilor care sunt un pericol pentru comunități Ministrul Tanczos Barna susține ca a oprit orice varianta de aducere a unor persoane straine care sa impuște animalele care fac victime și pagube. Incepand de acum, doar personalul tehnic al asociațiilor care se ocupa de fondurile de vanatoare poate ucide urșii, iar valabilitatea derogarii este acum de 15 zile, a declarat ministrul Mediului, Tanczos Barna, joi seara, la Digi 24. Intre timp, un dosar penal care cerceteaza doar faptele, deocamdata, a fost deschis in cazul ursului impușcat. Faptele cercetate sunt de braconaj cinegetic si uz de arma. Procurorii spun ca, in cazul ursului Arthur impuscat… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Tanczos Barna susține ca a oprit orice varianta de aducere a unor persoane straine care sa impuște animalele care fac victime și pagube. Incepand de acum, doar personalul tehnic al asociațiilor care se ocupa de fondurile de vanatoare poate ucide urșii, iar valabilitatea derogarii este acum…

- Arthur, cel mai mare urs vazut pe teritoriul Romaniei, a fost impușcat de vanatorul de trofee austriac prințul Emanuel von und zu Liechtenstein. Acesta a platit o taxa pentru vanarea ursului, dar nu ar fi avut derogare pentru acest exemplar, ci pentru unul mai mic. Tariful pentru impușcarea unui urs…

- Nu cu mult timp in urma ministrul Mediului, Tanczos Barna, cerea reducerea numarului de urși din Romania pe motiv ca pun viața oamenilor in primejdie iar vicepremierul Kelemen Hunor a promis ca animalele vor fi numarate inainte sa fie impușcate in masa. Cat le mai permitem ca sa iși bata joc de noi…

- Printul Emanuel von und zu Liechtenstein, in varsta de 43 de ani, a primit aprobare, in luna martie, de la Ministerul Mediului sa impuste o ursoaica ce facea pagube in gospodariile oamenilor din localitatea Ojdula, din Covasna. Organizatia de mediu Agent Green il acuza pe print ca a impuscat ursul gresit,…

- Premierul Florin Citu a declarat, miercuri, ca a avut o discutie cu ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, cu privire la ursul impuscat in judetul Covasna, sustinand ca nu toate informatiile care au aparut in spatiul public ar fi corecte, informeaza AGERPRES . “Am avut o discutie cu…

- Premierul Florin Cițu a fost intrebat miercuri de jurnaliști, la finalul ședinței de Guvern, cum comenteaza uciderea ursului Arthur, din Covasna, de catre prințul Emanuel von Liechteinsten din Austria. El a evitat sa ofere un raspuns clar, spunand ca nu vrea sa comenteze informații incorecte, pentru…

- Asociațiile Agent Green și VGT (Austria) acuza ca un prinț din Austria a ucis cel mai mare urs din Romania, sub pretextul ca elimina o ursoaica din Covasna, care face stricaciuni in gospodariile localnicilor. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și,…

- Ursul uriaș Arthur a fost impușcat de un prinț austriac la Ojdula, județul Covasna, intr-o arie naturala protejata, semnaleaza ONG-ul Agent Green intr-un comunicat postat pe site-ul oficial. Prințul austriac Emanuel von und zu Liechtenstein ar fi venit in Romania in luna martie, și, contra unei taxe…