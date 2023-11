Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul mediului, Mircea Fechet, a anunțat luni lansarea licitației pentru implementarea sistemului național de monitorizare video a transporturilor de lemn cu ajutorul unor camere video asistate de inteligența artificiala interconectat cu sistemul informatic integrat de urmarire a materialelor lemnoase…

- CICLOVA ROMANA. „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Ciclova Romana anunța demararea proiectului cu titlul „Interventii pentru cresterea eficientei energetice si masuri conexe eligibile – Scoala Gimnaziala Ciclova Romana”, avand nr. C10-I3-2794,…

- SLATINA-TIMIȘ. „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” Unitatea Administrativ-Teritoriala Comuna Slatina-Timis anunța demararea proiectului cu titlul „Reabilitare sediul Primariei Com. Slatina-Timiș, jud. Caraș-Severin”, avand nr. C10-I3-41, finanțat in cadrul Planului Național de Redresare…

- COMUNICAT DE PRESǍ privind inceperea proiectului C10-I3-1129- „Reabilitarea Liceului Dr. C. Anghelescu cu Corpurile C1-Internat, C12-Liceu, C15-Atelier și C19-Cantina din orașul Gaești, județul Dambovița”, finanțat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local,…

- Proiecte cu finanțare europeana pentru digitalizarea spitalelor aflate in administrarea C.J. Argeș Consiliul Județean Argeș a adoptat astazi, in ședința extraordinara, mai multe hotarari privind depunerea a opt proiecte pentru digitalizarea spitalelor aflate in administrarea C.J. Argeș, finanțate in…

- COMUNICAT DE PRESǍ privind inceperea proiectului C10-I3-2643 - „Reabilitarea Spital Orașenesc din orașul Gaești, județul Dambovița”, finanțat in cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența, Componenta C10 – Fondul Local, Investiția: I.3 - Reabilitarea moderata a cladirilor publice pentru a…