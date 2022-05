Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit unui comunicat al Administratiei Prezidentiale, in plan bilateral, cei doi oficiali au subliniat interesul comun de a dezvolta in continuare parteneriatul aprofundat dintre Romania si Bulgaria, in plan politic, economic si securitar. In ceea ce priveste cooperarea economica, a fost evidentiat…

- GHID DE INFORMARE GENERALA Aceast GHID de informare are rolul de a stabili condițiile in care Iodura de potasiu de 65 mg se va administra in caz de incident nuclear. IMPORTANT! Iodura de potasiu 65 mg se va administra EXCLUSIV la indicațiile autoritaților și doar in caz de accident nuclear! Metodele…

- "Curatam Romania” - campanie pentru colectarea deșeurilor aruncate ilegal Tánczos Barna. Foto: www.facebook.com/TanczosBarna. RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI (5 aprilie, ora 08:29:35) - Realizatori: Daniela Petrican si Catalin Cîrnu Daniela Petrican: Timp de o luna,…

- Presedintele ucrainean, Volodimir Zelenski, s-a adresat din nou poporului sau intr-un discurs in care a promis ca va aduce armata rusa in fata justitiei pentru crimele de razboi desfasurate in regiunile de langa Kiev.

- Guvernul si Ministerul Sanatatii vor demara, saptamana viitoare, o campanie de informare a populatiei referitoare la modul de administrare si de pastrare a comprimatelor de iodura de potasiu, arata un comunicat de presa al MS.

- USR Mangalia lanseaza o campanie pentru salvarea Padurii Comorova si propune trecerea acesteia din domeniul privat in domeniul public al municipiului Mangalia, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Misiunea este una de sustinere din partea Uniunii Europene, acestia fiind primii lideri europeni care merg la Kiev. Marti, doua persoane au murit in urma unor bombardamente in capitala Ucrainei.

- PC Garage anunța Vinerea de Gaming , o campanie speciala care are loc in fiecare vineri. In cadrul acesteia iubitorii de gaming și de tehnologie vor putea sa gaseasca reduceri importante la produsele si brandurile lor preferate. Vinerea de Gaming by PC Garage, presupune aplicarea unor reduceri importante…