”Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor supune dezbaterii publice Proiectul de Ordin pentru aprobarea Procedurii de emitere a autorizatiei de mediu, care a fost elaborat in scopul eliminarii diferitelor interpretari legate de incadrarile activitatilor in cod-urile CAEN, stabilirea unor cerinte specifice minimale desfasurarii activitatii de colectare a deseurilor. Totodata, la intocmirea acestui Ordin, s-a avut in vedere si cresterea numarului de proiecte si initiative locale pentru eradicarea speciilor alogene invazive. Actul normativ va cuprinde doar denumiri ale activitatilor/instalatiilor…