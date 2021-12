Ministerul Mediului dă startul Programului Casa Verde Fotovoltaice Pe 22 decembrie 2021, la ora 10.00, Ministerul Mediului da startul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Valoarea disponibila este de peste 250 de milioane de lei. “Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validați in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice este de 263.700.000 lei. In plus, pentru a crește șansele utilizarii integrale a bugetului alocat, in aplicația informatica, se va perrmite… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- ”Incepand cu data de 22 decembrie 2021, ora 10:00, persoanele fizice interesate sa se inscrie in Programul Casa Verde Fotovoltaice se pot adresa instalatorilor validati in vederea inscrierii in program. Valoarea disponibila pentru reluarea inscrierilor in cadrul Programului Casa Verde Fotovoltaice…

- Cea de-a III-a sesiune de iarna a programului ”Rabla pentru electrocasnice” incepe, vineri, de la ora 10:00, avand la dispoziție un buget de sase milioane de lei. Romanii pot aplica pentru a primi vouchere destinate achizitionarii de electrocasnice din categoriile: aparate de aer conditionat, uscatoare…

- Valoarea totala a comenzilor livrate de retailerul evoMag, cu ocazia Black Friday 2021, a fost de 5,9 milioane de euro, nivel similar cu cel inregistrat anul trecut, conform datelor publicate luni, conform agerpres. In acest sens, valoarea medie a comenzii s-a majorat, de la an la an, pana la peste…

- Apicultorii vor primi un ajutor de stat in valoare totala de peste 53 de milioane lei, conform deciziei luate de guvernanți in ședința de miercuri. Guvernul a adoptat o Hotarare privind schema „Ajutor de minimis pentru compensarea efectelor fenomenelor hidrometeorologice nefavorabile manifestate in…

- O greseala banala, a unor functionari neatenti si a unor sefi nevigilenti, ar putea lasa Iasul fara o investitie de aproape 20 milioane de euro. In varful pixului judecatorilor Inaltei Curti de Casatie si Justitie se afla 78,5 milioane lei care ar putea lua sau nu drumul Iasului. Suma reprezinta echivalentul…

- O noua sesiune a Programului „Rabla pentru electrocasnice” va avea loc in luna decembrie, bugetul alocat fiind de 34 de milioane de lei, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ministrul interimar al Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos.

- Rezistoarele, numite și rezistențe, sunt folosite pentru a limita valoarea curentului care curge prin ele, iar excesul acestei energii, cauzat de reținerea in rezistoare, este eliberat sub forma de caldura. Rezistoarele sunt elemente pasive utilizate practic in fiecare circuit electronic. La ce ar trebui…

- Polonia va acorda consumatorilor subventii de 1,5 miliarde de zloti (380 milioane de dolari) in urma cresterii preturilor la energie, a anuntat vineri Ministerul Mediului, transmite Reuters. Preturile europene de referinta la gaze naturale au urcat cu peste 300% din ianuarie, din cauza nivelului…