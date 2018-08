Stiri pe aceeasi tema

- Un bistritean spune ca este terorizat de animalele salbatice de 5 ani. Mistretii ii distrug culturile de furaje din Budacu de Sus. Vara aceasta, producatorul a ramas fara doua hectare de floarea soarelui in mai putin de o saptamana.

- Culturile agricole in care au intrat porcii bolnavi vor fi arse Fermierii din judetele în care exista focare de pesta porcina africana vor fi obligati sa arda culturile agricole în care au intrat porcii bolnavi si sa dezinfecteze locul respectiv. Aceasta masura pentru combaterea…

- Un ordin semnat de Petre Daea, ministrul Agriculturii, ridica mari semne de intrebare cu privire la capacitatea guvernanților romani de a gestiona țara. Potrivit acestui ordin, 1295/03.08.2018, culturile unde exista riscul sa fi ajuns virusul pestei porcine africane vor trebui arse! Nici mai mult nici…

- Dupa ce, in 2016, in urma unui control efectuat in padurile Ocolului Silvic Bistrita Birgalui, inginerul silvic Paul Majeri a fost gasit responsabil direct de cauzarea unui prejudiciu de aproximativ 140.000 lei in dauna Ocolului Silvic Bistrita Birgaului, acesta a contestat raportul in instanta. Contestatia…

- Senatorul USR Mihai Goțiu a anunțat ca a depus o plangere penala impotriva Romsilva cu privire la modul in care este administrat Parcul Național Semenic. Parlamentarul a mai sesizat și Garda de Mediu și Garda Forestiera pentru a face cercetari in acest caz. Senatorul USR Mihai Goțiu a anunțat ca a…

- Catalin Tolontan, redactorul șef al Gazetei Sporturilor, a fost în dat judecata pentru dezvaluirile facute la începutul acestui an în seria de investigații "Dosarul Shanghai", informeaza un text publicat în

- Dupa o campanie de insamantari de primavara dificila in intreg judetul, odata cu trecerea brusca de la iarna la temperaturi ridicate de vara, culturile agricole din judet se prezinta bine in aceasta perioada. Avand insa in vedere previziunile de seceta si fenomene extreme pentru lunile de vara, ...

- Culturi agricole distruse de mistreți, de asta au parte localnicii din satul Lazești, comuna Scarișoara. Munca și investiția lor s-a dus pe apa sambetei dupa ce animalele salbatice au dat iama pe terenurile lor. Terenuri intregeri de cartofi au fost distruse de animale. Localnicii sunt disperați fiindca…