- Ministerul Dezvoltarii consolideaza 238 de cladiri, blocuri de locuinte, spitale si scoli, cu finantare nerambursabila din Planul National de Redresare si Rezilienta, a anuntat ministrul Cseke Attila, el adaugand ca a semnat, pana acum, in total 168 de contracte de finantare, in valoare de 441 milioane…

- Cercetarea si inovarea sunt elemente principale in jurul carora trebuie construita Romania de maine, iar investitia in ele constituie cheia pentru a fi competitivi in economia globala, a subliniat premierul Nicolae Ciuca, marti, in discursul rostit la prima editie a Galei Cercetarii Romanesti, eveniment…

- Banca Naționala a Romaniei critica, in ultimul Raport al stabilitații financiare, ritmul lent al absorbției fondurilor europene, in special prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Acest ritm este plasat de Banca Centrala la categoria de risc sistemic la adresa stabilitații financiare…

- Marcel Bolos a fost intrebat, duminica, la Antena 3, daca are in plan si investitii in cabinete scolare. “Noi, la nivelul Ministerului Investitiilor si Proiectelor Europene, am derulat doua tipuri de investitii importante pentru astfel de situatii. Prima a fost cea a tabletelor scolare. Le-am inceput…

- Prefectul județului Suceava Alexandru Moldovan a participat astazi la intalnirea organizata de Garda Forestiera Suceava cu primarii localitaților din județ, pe parcursul careia a fost prezentat Planul Național de Redresare și Reziliența – Campania naționala de impadurire – Schema de ajutor de stat ”Sprijin…

- Economie Cererea Primariei Buzescu pentru achiziția unui vehicul nepoluant destinat transportului public, aprobata decembrie 2, 2022 09:41 Ministerul Dezvoltarii finanțeaza 309 noi investiții, in 61 de localitați din Romania, prin Planul Național de Redresare și Reziliența (PNRR), a anunțat ministrul…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor coordoneaza investiția „Campania naționala de impadurire și reimpadurire, inclusiv paduri urbane” din cadrul PNRR. Investiția are ca obiectiv realizarea de impaduriri și reimpaduriri pe o suprafața de 56.700 ha. Masura de investiții „Sprijin pentru investiții…

- Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor (MMAP) este coordonatorul investiției ”Campania naționala de impadurire și reimpadurire, inclusiv paduri urbane” din cadrul Planului Național de Redresare și Reziliența (PNRR). Aceasta investiție are ca obiectiv realizarea de impaduriri și reimpaduriri pe o suprafața…