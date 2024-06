Dupa scandalul declanșat anul trecut de avertizarile ministrului Transporturilor, Sorin Grindeanu, referitoare la sapaturile Ucrainei la canalul Bastroe, s-a așternut liniștea peste acest subiect. In fapt, Romania a luat o singura masura, aceea de a demara un studiu de analiza a consecințelor asupra mediului provocate de partea ucraineana. Studiul post-dezastru este in plina desfașurare și […] The post Ministerul Mediului anunța studiul post-dezastru dupa sapaturile Ucrainei la canalul Bastroe first appeared on Ziarul National .