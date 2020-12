Stiri pe aceeasi tema

- "Andrei Cazacu a fost numit, astazi, la conducerea AFM, prin decizia prim-ministrului interimar Nicolae Ionel Ciuca, la propunerea ministrului Mircea Fechet", a anuntat Ministerul Mediului, pe pagina de Facebook a institutiei. Conform sursei citate, anterior numirii, Andrei Cazacu a ocupat functia de…

- Potrivit unui comunicat de presa transmis, joi, de AN Apele Romane, proiectul are o valoare de 3,67 de milioane de euro, fonduri europene, alocate prin Programul Transnational Dunarea - Interreg si reuneste experti din 10 tari dunarene (Romania, Austria, Bulgaria, Croatia, Cehia, Germania, Ungaria,…

- Bucureștiul va avea la dispoziție aproape 24 de milioane de lei pentru construirea unor stații de alimentare a mașinilor electrice. Decizia de prelungire a termenului de depunere a dosarelor, ce trebuia sa se incheie luna trecuta, a fost anunțata vineri de Mircea Fechet, ministrul Mediului, Apelor și…

- In locul lui Costel Alexe, care a renuntat la portofoliul Mediului, Apelor si Padurilor dupa ce a fost ales presedinte al Consiliului Judetean Iasi, va fi numit astazi Mircea Fechet (40 de ani). Bacauan de origine, Fechet este unul dintre cei sapte secretari de stat ai ministerului. El a avut pana acum…

- ”SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie 2020. Incepand cu aceasta data, toti cei peste 100.000 de utilizatori ai SUMAL 2.0, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem informatic”, a informat ministerul.…

- SUMAL 2.0, cel mai important instrument in lupta cu taierile ilegale de padure, intra in vigoare la 1 noiembrie, anunta Ministerul Mediului, iar incepand cu aceasta data, toti cei peste 100.000 de utilizatori ai sistemului, dintre care peste jumatate sunt noi, vor incepe sa opereze in acest sistem…

- Angajati ai Ministerului Afacerilor Interne, impreuna cu specialisti de la Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor, au desfasurat joi controalele vizand combaterea activitatilor ilicite in domeniile specifice exploatarii, prelucrarii si comercializarii materialului lemnos, in urma carora au fost aplicate…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Costel Alexe, a precizat vineri ca inspectorii Garzii Nationale de Mediu (GNM) se afla pe teren pentru a analiza cauzele poluarii inregistrate in Capitala, pe parcursul noptii de joi spre vineri. "In momentul de fata, comisarii Garzii Nationale de Mediu sunt…