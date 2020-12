”Sapte noi contracte au fost semnate, saptamana trecuta, pentru lucrarile de constructie a 11 platforme de depozitare a gunoiului de grajd si o prima statie de compostare, ca urmare a licitatiei demarate in septembrie de Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP), prin Proiectul 'Controlul Integrat al Poluarii cu Nutrienti' (CIPN). Aceste investitii se alatura celor 117 investitii finalizate in perioada 2002 – 2020 si celor 27 aflate in constructie”, a informat ministerul. Cele 12 localitati beneficiare sunt: Parva - judetul Bistrita Nasaud, Unguras - judetul Cluj, Colibasi - judetul Giurgiu,…