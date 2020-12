Stiri pe aceeasi tema

- Marți, 15 decembrie, de la ora 12.00, Ministerul Mediului, Apelor și Padurilor lanseaza programul Rabla pentru Electrocasnice dedicat persoanelor fizice. In cadrul acestuia, aplicanții vor putea sa primeasca un voucher care poate fi folosit pentru achiziționarea unor electrocasnice noi cu condiția de…

- Angela Merkel, care prezideaza in acest semestru Uniunea Europeana, scrie “Le Point” citand surse informate de la Bruxelles, așteapta ca Varșovia și Budapesta sa renunțe la a mai opune veto-ul la pachetul financiar european. In caz contrar, spun sursele citate, este in studiu un “plan al celor 25” pentru…

- Ministerul Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) anunta lansarea Programului privind cresterea eficientei energetice si gestionarea inteligenta a energiei in cladirile publice cu destinatie de unitati de invatamant, finantat cu 384 milioane de lei din Fondul pentru Mediu. "Investim, din Fondul pentru…

- Potrivit unui raport Eurostat din acest an, 19% din populația activa a Romaniei traiește in alt stat membru, in vreme ce media la nivelul Uniunii este de numai 3,3%. Romanii nu emigreaza de frica razboiului și a persecuției, nici de foame, ci pentru ca iși doresc un stil de viața care le e inaccesibil…

- ARGUMENTE… A inceput lupta electorala pentru locurile in Parlamentul Romaniei, iar PNL Vaslui reuseste sa vina in fata vasluienilor cu propuneri de candidati, pe cat de neasteptate, pe atat de greu de combatut, dat fiind faptul ca selectia a tinut cont, poate mai mult ca niciodata, de seriozitatea celor…

- Sistemul Informational Integrat de Urmarire a Materialelor Lemnoase – SUMAL 2.0 va deveni operational incepand cu data de 1 noiembrie. Cei peste 100.000 de utilizatori vor putea sa inceapa sa opereze in acest sistem informatic, in paralel cu versiunea veche, a anuntat, joi, intr-un comunicat, Ministerul…

- Guvernul a aprobat joi, prin Ordonanța de Urgența, acordul de împrumut între Uniunea Europeana, în calitate de Creditor și România, în calitate de împrumutat, în valoare de 4.099.244.587 EUR, semnat la București, la 8 octombrie 2020 și la Bruxelles, la 19 octombrie…

- Care erau subiectele zilei in urma cu trei decenii, in 1990 K.O. Fotbalistii romani, cind jucau pe lei, erau mai motivati. Acum, parca nu-i intereseaza nici dolarii! EVRIKA Dl. Nica Leon, partizan al tuturor ideilor de strada, a descoperit ieri Basarabia. Aceeasi revelatie a avut-o si omul nascut…