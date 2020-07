”Marti, 8 iulie 2020, a fost semnata receptia de terminare a lucrarilor pentru investitia in platforma comunala pentru gunoiul de grajd din comuna Batos, judetul Mures. Platforma urmeaza sa fie exploatata de autoritatea locala, in beneficiul crescatorilor de animale din zona, cu ajutorul utilajelor deja furnizate: tractor, doua remorci, incarcator frontal, masina de imprastiat compostul si cisterna vidanja”, a informat ministerul. Capacitatea de stocare a platformei de la Batos este de 2.505 metri cubi pe an si a fost calculata, inca din faza de proiectare, tinand cont de numarul de animale existente…