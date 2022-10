Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Mediului a anunțat miercuri, 24 august, ca sistemul de garanție-returnare a sticlelor din plastic a intrat in ultima etapa.Executivul a aprobat, la propunerea Ministerului Mediului, Apelor și Padurilor, proiectul de Hotarare privind desemnarea administratorului sistemului de garanție-returnare…

- Administratia Fondului pentru Mediu (AFM) a publicat noi liste cu dosare aprobate in cadrul Programelor Casa Verde Fotovoltaice, Rabla Clasic si Rabla Plus, in urma sedintei Comitetului de avizare, de joi.Pentru Programul Rabla Clasic au fost acceptate 290 de dosare pentru 635 de autovehicule si sapte…

- Guvernul a aprobat, in sedinta de miercuri, o OUG pentru reglementarea unor masuri de implementare a sistemului de garantie returnare pentru ambalaje nereutilizabile, precum si modificarea unor acte normative ”Noile reglementari introduse de actul normativ vor da posibilitatea Ministerului Mediului,…