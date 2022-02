Ministerul Mediului a eliminat televizoarele din Programul Rabla pentru Electrocasnice

Televizoarele au fost eliminate din categoria echipamentelor eligibile din Programul Rabla pentru Electrocasnice 2022, iar perioada maxima pentru utilizarea voucherelor la comercianti a fost redusa de la 14 zile la sapte, potrivit Ghidului de finantare al programului – editia 2022, publicat marti in consultare publica pe site-ul Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP). O prioritate a editiei din 2022 este directionarea bugetului de 100 milioane lei catre inlocuirea aparatelor electrocasnice cu consum ridicat de energie. In acest sens, incepand cu acest an, televizoarele ies din categoria…