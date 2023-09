Stiri pe aceeasi tema

- Miercuri, 13 septembrie 2023, la Centrul Multifunctional de Asistenta Socio Medicala Cumpana, fermierii comunei noastre au fost instruiti in cadrul unui workshop cu tema "Informare si constientizare cu privire la gestionarea azotului rezultat din activitatiile agricole".Evenimentul este parte a unui…

- Noi evacuari aeriene au avut loc marti in comunitatile indepartate din nordul Canadei, amenintate de incendiile forestiere care cuprind drumurile. Autoritatile au declarat stare de urgenta la Yellowknife, principalul oras din Teritoriile de Nord-Vest, informeaza Agerpres. Aproape 168.000 de persoane…

- In urma cu doua saptamani, Ministerul Mediului a confirmat «o posibila scurgere de informații» in cazul Programului Casa Verde Fotovoltaice. Printre firmele acuzate ca folosește ilegal bazele de date ale instituției se numara și o firma din Ilfov cu adanci radacini ialomițene. Patronul firmei, Ștefan…

- Moartea lui Mihai Viteazul a fost rapida și cumplita. Dupa asasinare, trupul voievodului valah a fost batjocorit și mutilat. Trupul a fost desparțit de cap și cu greu se știe ce s-a intamplat cu scheletul domnitorului.

- Noua lege a apei potabile care a fost promulgata inca din ianuarie acest an s-a impotmolit. Inca nu are norme de aplicare elaborate de instituțiile responsabile, deși trebuie sa iși produca efectele in cațiva ani, potrivit noilor reglemetari europene. Un ONG a anunțat ca da in judecata Guvernul Romaniei…

- Ministrul Mediului, Mircea Fechet a declarat vineri, despre norul de cenusa din Canada, ca in acest moment colegii mi-au spus ca nu exista un risc imediat si nici pe termen mediu ca Romania sa fie afectata de acest nor. El a precizat ca este foarte greu de spus astazi daca va trece sau nu deasupra Romaniei,…