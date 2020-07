Patru din cele cinci orase vizate de procedura de infringement pentru depasirile constante ale valorilor de dioxid de azot (NO2) au transmis Ministerului Mediului, Apelor si Padurilor (MMAP) masurile pe care le au in vedere pentru a se incadra in valorile admise, iar apararea Romaniei in aceasta speta se va face exclusiv pe baza solutiilor fiecarui oras in parte, se arata intr-un comunicat de presa al ministerului de resort, transmis miercuri AGERPRES.



"In perioada urmatoare vom actiona ca avocati ai acestor orase in fata Comisiei Europene. Insa, apararea Romaniei in aceasta procedura…