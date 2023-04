Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat la TVR INFO ca se asteapta ca cel putin 10.000 de sisteme fotovoltaice sa fie instalate in fiecare luna, iar intr-un an programul de 150.000 de proiecte aprobate sa fie dus la bun sfarsit, anunța news.ro.”Este o cerere imensa si bugetul…

- ”Astazi am semnat primul contract de impadurire finantat din PNRR: la Scornicesti, in judetul Olt, impadurim aproape 83 de hectare de teren agricol. Asta inseamna ca vom elimina peste 10.000 de tone de CO2 din atmosfera in decurs de 20 de ani si in acelasi timp proprietarii vor beneficia anual de o…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat ca Romania așteapta in continuare acordul scris al partii ucrainene pentru a putea finaliza masuratorile de pe Canalul Bistroe.

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a declarat vineri, intr-o conferinta de presa la Sfantu Gheorghe, ca prin implementarea sistemului de trasabilitate transfrontaliera a deseurilor, Romania si-a asumat un "pionierat" in lupta impotriva traficului ilegal cu deseuri."Garda de Mediu…

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Tanczos Barna, a afirmat si cu alt prilej ca nici legislatia din Romania, nici cea ucraineana nu permit desfasurarea de lucrari care sa puna in pericol biodiversitatea si eco-sistemele din Delta Dunarii.Tanczos Barna este ferm pe pozitie si acuza Ucraina ca nu…

