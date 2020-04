Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei anunta continuarea, prin POR, a programului de inzestrare a parcului auto al Serviciilor Judetene de Ambulanta, SMURD sau al Inspectoratelor Judetene pentru Situatii de Urgenta.



MLPDA ii indeamna pe cei care au contracte in derulare in cadrul Axei Prioritare 8, privind Dezvoltarea infrastructurii sanitare si sociale, sa apeleze la personalul Autoritatii de Management al Programului Operational Regional (AM POR) pentru a identifica solutii similare si rapide pentru cat mai multe proiecte, astfel incat sa poata asigura tratament…