Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, Ion Stefan, a semnat astazi Ordinul privind completarea listei obiectivelor de investitii care se realizeaza pe baza proiectului "Constructii de baze sportive ndash; proiect tip 1" din Subprogramul "Complexuri sportive" din cadrul Programului…

- Avand in vedere nevoia de dezvoltare a comunitatilor locale si interesul crescut al acestora, autoritati locale si antreprenori, pentru identificarea unor solutii de finantare, precum si numarul mare de proiecte depuse in cadrul axelor prioritare ale Programului Operational Regional (POR) 2014-2020,…

- Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei informeaza ca, pana la data de 31 martie, unitatile administrativ-teritoriale pot trimite la MLPDA solicitari de finantare pentru proiecte de reabilitare, modernizare sau infiintarea sistemelor de alimentare centralizata cu energie termica…

- Ministrul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii si Administratiei, Ion Stefan, a declarat miercuri, la Constanta, ca lucrarile de consolidare si reabilitare a Cazinoului de pe faleza orasului vor fi finalizate in urmatoarele 30 de luni, antreprenorii romani implicati fiind profesionisti in domeniu, iar guvernantii…

- Astazi, 15 ianuarie 2020, incepand cu ora 13.00, Ion Stefan, ministrul lucrarilor publice, dezvoltarii si administratiei, se va afla la Cazinoul Constanta, pentru preluarea oficiala a amplasamentului acestuia, in vederea consolidarii si restaurarii.Obiectivul va fi realizat de Ministerul Lucrarilor…

- …s-au verificat 1.200 de cereri, in valoare de 740 milioane lei și s-au gasit neconformitați la 27 solicitari de plata de peste 19 milioane lei, iar alte 20 de cereri la plata au fost retrase, pentru o valoare de aproape 13 milioane lei. Ion Ștefan, ministrul Dezvoltarii, in Guvernul Orban, in debutul…

- Incepand cu luna octombrie 2019, Ministerul Lucrarilor Publice, Dezvoltarii și Administrației a decis sa stranga robinetul in ceea ce privește finanțarea proiectelor PNDL2. Din aceasta cauza, in Ialomița, unele șantiere au ramas in impas, dupa ce constructorii au decis sa renunțe la lucrari pentru ca…

- Plenul reunit al Parlamentului se reuneste, luni, pentru votul de investire a Guvernului propus de premierul desemnat Ludovic Orban. Sedinta incepe la ora 14.00. DC News va transmite in format LIVE TEXT cele mai importante declaratii din Parlamentul Romaniei, precum si rezultatul votului.Conform…