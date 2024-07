Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Alina Gorghiu a anunțat, miercuri, in contextul scandalului de la SNSPA, ca Ministerul Justiției va face un ghid simplu, pentru ca victimele abuzatorilor sa știe ce au de facut, unde sa sesizeze, cui sa se adreseze, cum pot fi protejate, care este legislația. Gorghiu a precizat ca ghidul va…

- Repartizarea computerizata in clasa a IX-a are loc miercuri, 24 iulie, conform calendarului oficial. Pana luni, 22 iulie, elevii, profesorii diriginți și parinții au completat opțiunile in fișele de admitere la liceu 2024. Admiterea la liceu se face pentru a doua oara in ultimii 20 de ani doar pe baza…

- Ministra justitiei, Alina Gorghiu, a calificat declarația lui IPS Teodosie, care a spus ca femeile abuzate de soți „trebuie sa-și duca crucea”, ca fiind un „derapaj inacceptabil” și o dovada „crasa de lipsa de respect și de empatie” pentru victimele violenței domestice.„«Sfaturile» IPS Teodosie, Arhiepiscopul…

- UPDATE Ministrul Justitiei Alina Gorghiu a declarat ca „«Sfaturile» IPS Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, date la un post de radio unei femei care se plangea ca sotul o abuzeaza psihologic reprezinta o dovada crasa de lipsa de respect si de empatie pentru victimele violentei de orice tip, dar mai ales…