- Guvernul a aprobat, la propunerea Ministerului Sanatatii, o hotarare care prevede suplimentarea cu cate o mie de posturi la directiile de sanatate publica si a serviciile de ambulanta. „Conform actului normativ, pe o perioada determinata de 6 luni, numarul maxim de posturi din cadrul directiilor de…

- Sancțiuni contravenționale in valoare de 276.000 de lei aplicate de catre polițiștii din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Olt, in mai puțin de 48 de ore. 37 de permise de conducere au fost reținute. Polițiștii olteni au intensificat, pe 5-6 martie, activitațile in vederea asigurarii unui climat…

- Autoritatea de Management pentru Programul Operational Ajutorarea Persoanelor Dezavantajate 2014 2020 din cadrul Ministerului Fondurilor Europene lanseaza in consultare publica ghidul solicitantului "Acordarea de trusouri pentru nou nascuti" Masura P2.2 "Precaritatea materiala de baza lipsa de trusouri…

- Au supravietuit pe saltele si perne mucigaite, au locuit cu sobolanii intr-o camera si au fost lipsiti de conditiile elementare pentru un trai decent. Acestea sunt istoriile de viata a trei persoane cunoscute care au stat in inchisorile din Republica Moldova, informeaza IPN.

- Polițiștii buzoieni au fost angrenați marți in acțiuni ce au ca obiectiv asigurarea unui climat de ordine și siguranța publica in zona unitaților de alimentație publica, dar și prevenirea și combaterea faptelor generatoare de evenimente rutiere. Au fost in atenție atat modul de desfașurare a activitaților…

- In cursul zilei de 29 ianuarie a.c., intre orele 0900-1300, polițiști din structurile de poliție rutiera și ordine publica ale Inspectoratului de Poliție Județean Vaslui au acționat, pe raza județului Vaslui, pentru prevenirea accidentelor rutiere și menținerea unui climat de ordine și siguranța publica…

- Ziarul Unirea Peste 150 de polițiști vor asigura, zilnic, un climat de ordine, liniște și siguranța publica in minivacanța de Mica Unire Peste 150 de polițiști vor asigura, zilnic, un climat de ordine, liniște și siguranța publica in aceasta minivacanța, astfel incat, sa nu fie inregistrate evenimente…

- Kremlinul a promis marti o ampla dezbatere publica asupra amendamentelor la Constitutie propuse de presedintele rus Vladimir Putin, exprimandu-si totodata sustinerea pentru ritmul accelerat al acestei reforme-surpriza, informeaza AFP. "Va exista o mare dezbatere asupra amendamentelor propuse",…