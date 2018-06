Stiri pe aceeasi tema

- Romania va participa la o reuniune a GRECO (Grupul statelor impotriva coruptiei din cadrul Consiliului Europei), pe data de 12 iunie, printr-un reprezentant al Ministerului Justitiei, a anuntat, luni, la Palatul Parlamentului, ministrul Justitiei, Tudorel Toader. "Pe data de 12 iunie,…

- Ministrul Apararii Nationale, Mihai Fifor, care efectueaza o vizita in Regatul Hasemit al Iordaniei, a fost primit de regele Abdullah al II-lea bin al-Hussein, in cadrul discutiilor fiind confirmat interesul reciproc pentru dezvoltarea cooperarii in domeniul apararii. "In vizita oficiala pe care o fac…

- Presa din Serbia afirma ca documentele pentru extradarea lui Sebastian Ghița nu au ajuns la destinație, Inalta Curte din Belgrad spunandu-le ca institutia nu le-a primit. Jurnalistii sarbi de la cotidianul DANAS scriu ca documentele privind extradarea lui Sebastian Ghita, trimise de Ministerul de Justitie…

- Sebastian Ghita va cere luni Ministerului sarb al Justitiei suspendarea procedurilor de extradare catre Romania, omul de afaceri invocand falsificarea probelor DNA. Cererea de extradare a lui Sebastian Ghita vine in contextul in care luni se va deplasa la Belgrad si ministrul roman al Justitiei, Tudorel…

- Ministrul Justiției, Tudorel Toader, va efectua, luni, o vizita la Belgrad, acolo unde se va intalni cu ministrul Justiției din Serbia, iar principala discuție va fi legata de Sebastian Ghița.Ministerul Justiției a cerut extradarea lui Sebastian Ghița, insa instanțele din Serbia au decis pana…

- Ministerul Justitiei lucreaza la un proiect de lege care prevede conferirea de despagubiri, compensatii materiale, pentru perioada cat un detinut a stat in conditii necorespunzatoare, a anuntat, marti, ministrul Tudorel Toader. "Avem masuri de natura legislativa pe care trebuie sa le propunem in aplicarea…

- Ministrul apararii nationale, Mihai Fifor, l-a primit marți, 20 martie, la sediul M.Ap.N., pe Kevin Hamilton, ambasadorul Canadei in Romania. Agenda de discutii s-a axat pe modalitatile concrete de intensificare a cooperarii bilaterale in domeniul apararii, precum si in cadrul Aliantei Nord-Atlantice.…

- Intalnire cruciala joi, la sediul Ministerului Justitiei. Oficialii Comisiei Europene se vor intalni cu reprezentanti ai sistemului judiciar, Parlamentului si Guvernului, in contextul misiunii de evaluare in cadrul Mecanismului de Cooperare si Verificare (MCV). Reamintim ca, pe 6 martie, Comisia de…