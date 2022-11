Ministerul Justiției spune Nu violenței împotriva femeilor Astazi incepe campania globala „16 zile de activism pentru eliminarea violenței impotriva femeilor și fetelor”, desfașurata anual in perioada 25 noiembrie - 10 decembrie. Astfel, Ministerul Justiției se alatura campaniei pentru eradicarea imediata a violenței in baza de gen și pentru crearea unei lumi in care fetele și femeile se simt in siguranța. {{650304}}„Toleranta zero” fata de orice Citeste articolul mai departe pe noi.md…

