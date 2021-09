Ministerul Justitiei precizeaza miercuri ca nu a fost primit, in original, proiectul privind programul 'Anghel Saligny', aflandu-se astfel in imposibilitatea de a-l aviza, nefiind parcursi toti pasii legali. "Ministerul Justitiei nu a primit, pana in acest moment, in original, cu respectarea conditiilor prevazute de Hotararea Guvernului 561/2009, proiectul privind Programul 'Anghel Saligny' (PNDL 3). Ministerul Justitiei nu se afla, in acest moment, in situatia de a aviza acest proiect, intrucat nu au fost parcursi toti pasii legali prevazuti de HG 561/2009 privind elaborarea si…