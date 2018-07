Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei (MJ) anunta, joi seara, ca i-a transmis deputatului ALDE Varujan Vosganian, care a cerut relocarea Penitenciarului Iasi, ca acest lucru nu se impune ”avand in vedere investitiile deja efectuate sau in curs de derulare”. In plus, precizeaza ca sustine demersul daca ar aparea posibilitatea…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, la Iasi, ca se gandeste la posibilitatea relocarii penitenciarelor care se afla in zone rezidentiale sau in orase. "Ideea nu este rea, daca o putem realiza. Domnul Varujan (Vosganian -n.r) mi-a facut o interpelare, am trimis-o la Administratia…

- Federația Sindicatelor din Administrația Naționala a Penitenciarelor reclama, din nou, modul in care Tudorel Toader conduce ministerul de Justiție. FSANP critica deciziile luate de ministru in ceea ce privește situația personalului din penitenciare și ii solicita demisia prezentand zece motive pentru…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat, joi, referitor la faptul ca nu i-a invitat la discutii pe membrii Federatiei Sindicatelor din Administratia Nationala a Penitenciarelor (FSANP), ca, pentru a participa la astfel de dezbateri, trebuie sa ai calitatea de lider de sindicat. …

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, doreste actualizarea situatiei centralizate a cladirilor necorespunzatoare din punctul de vedere al conditiilor de detentie. Potrivit unui proiect de ordin publicat joi pe site-ul Ministerului Justitiei, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat, miercuri, ca a solicitat Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP) sa-i comunice o serie de date privind posibilitatile de valorificare a fortei de munca in cazul detinutilor. "In vederea unei mai bune reintegrari sociale, precum si a valorificarii…

- Comisia parlamentara de ancheta privind SIPA Trei fosti ministri ai justitiei vor fi audiati, marti, în sedinta Comisiei parlamentare de ancheta privind SIPA, fostul Serviciu Independent pentru Protectie si Paza din Ministerul Justitiei. Mona Pivniceru, Rodica Stanoiu si Robert…

- Ministerul Justitiei a publicat marti, pe site, mai multe documente referitoare la situatia unei cladiri din Penitenciarul Iasi, de unde au fost transferati sute de detinuti la alte unitati pentru efectuarea unor lucrari de reabilitare planificate anterior. Potrivit MJ, incepand cu luna februarie, in…