Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Ministerul Justiției a elaborat și a pus in dezbatere trei proiecte de modificare a legilor Justiției. Cele trei proiecte sunt “Justiție in Pandemie”, un proiect pentru Parchetul European și un al proiect pentru alinierea regulilor privind concursurile la INM cu cerințele CCR. Justiție in Pandemie Ministrul…

- Casa Nationala pentru Asigurari de Sanatate a pus in dezbatere publica noile reguli pentru acordarea concediului medical persoanelor care se afla in carantina si izolare, scrie Jurnalul Prahovean. Proiectul prevede ca persoanelor pentru s-a instituit masura carantinei sau izolarii pana la data intrarii…

- Senatorii au respins, marti, proiectul de lege pentru desfiintarea Sectiei pentru investigarea infractiunilor din Justitie din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie. Cu 76 de voturi „pentru” respingere, 41 „impotriva” si 14 abtineri, proiectul inițiat de USR și fostul ministru…

