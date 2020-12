Stiri pe aceeasi tema

- Registrul Comertului se va digitaliza, iar constituirea unor societati comerciale se va putea realiza exclusiv online, fara a fi necesara prezenta fizica in niciuna din etapele de constituire, a anuntat, ministrul Justitiei, Catalin Predoiu. Aceste prevederi apar intr-un proiect de lege aflat in dezbatere…

- Un barbat din Baia de Arieș este cercetat de polițiști pentru violența in familie și distrugere. Pe numele sau a fost emis și un ordin provizoriu de protecție dupa ce și-ar fi agresat fosta concubina. La data de 27 octombrie 2020, la Poliția Orașului Baia de Arieș s-a prezentat o femeie in varsta…

- Ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, a anuntat punerea in dezbatere publica, pana pe data de 31 martie 2021, a propunerilor de modificare a legilor Justitiei – Legea 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor, Legea 304/2004 referitoare la organizarea judiciara si Legea 317/2004 privind…

- Procurorul General Alexandr Stoianoglo a venit cu initiativa instituirii completelor de judecatori, specializati in examinarea dosarelor care vizeaza furtul miliardului” si a celor conexe. Despre aceasta initiativa, Alexandr Stoianoglo a sesizat deja Consiliul Superior al Magistraturii si Ministerul…

- Daniel Pancu, tehnicianul celor de la Poli Iași, a obținut a doua sa victorie pe banca moldovenilor, in victoria spectaculoasa reușita in deplasarea cu UTA Arad, scor 3-2. La finalul partidei, Pancu a vorbit despre nivelul fizic scazut al echipei sale și l-a propus pe Razvan Onea, marcatorul unui gol…

- Avocata Ingrid Mocanu, fost director in Ministerul Justitiei, reactioneaza la inregistrarea audio in care Nicusor Dan intervine la Primaria Sectorului 4 pentru un controversat om de afaceri. In inregistrare se poate auzi cum Nicușor Dan iși folosește influența pentru a ajuta niște oameni de…

- "Incepand de saptamana urmatoare, ministerul va lansa in dezbatere publica, in etape, mai multe proiecte de lege si politici publice. Voi detalia acest program intr-o conferinta de presa, saptamana viitoare. In linii mari, e vorba de proiecte care vizeaza reguli speciale privind actul de justitie…

- Polițiști din cadrul Secției 1 Poliție Rurala Feldioara efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal sub aspectul savarșirii infracțiunilor de “violența in familie” și “amenințarea”. In fapt, in cursul zilei de 03 septembrie 2020, polițiștii au fost sesizați de catre o femeie din localitatea Sanpetru,…