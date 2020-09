Ministerul Justitiei propune in proiectul de lege privind statutul magistratilor ca procurorul revocat din functia de conducere de rang inalt sa poata ataca in instanta de contencios decretul presedintelui Romaniei de revocare din functie.



"Prevederea expresa a posibilitatii procurorului revocat din functia de conducere de rang inalt de a ataca decretul Presedintelui Romaniei de revocare din functie la instanta de contencios administrativ competenta, in conditiile legii, fara parcurgerea procedurii prealabile. In cadrul procesului, instanta va putea verifica legalitatea si temeinicia…