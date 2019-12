Stiri pe aceeasi tema

- Eight persons submitted their candidacies to become the next Chief Prosecutor of the Prosecutor's Office attached to the High Court of Cassation and Justice (PICCJ), the Ministry of Justice informed on Tuesday. According to the same source, they are: Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela…

- Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea, Horațiu Radu, Ionel Corbu, Florin-Daniel Cașuneanu, Laura Oprean, Marian Drilea și Sorin Vasilache s-au inscris in cursa pentru ocuparea funcției de procuror general, potrivit Ministerului Justiției. Aceștia susțin interviul pe 14 și pe 15 ianuarie 2020, conform…

- Potrivit listei publicate pe site-ul Ministerului Justitiei, pentru functia de procuror general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au fost admisi la interviu Ionel Corbu, Florin-Daniel Casuneanu, Gabriela Scutea, Laura Oprean, Pompiliu-Marian Drilea-Marga, Daniel Horodniceanu,…

- Ministerul Justitiei a publicat, marți, lista candidaților care s-au inscris in cursa pentru desemnarea procurorilor-sefi ai Parchetului General, Directiei Nationale Anticoruptie (DNA) si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT). Astfel, pentru funcția…

- Cursa acerba pentru șefia Parchetului General. Conform unei liste Daniel Horodniceanu, Gabriela Scutea, Horațiu Radu, Ionel Corbu, Florin-Daniel Cașuneanu, Laura Oprean, Marian Drilea și Sorin Vasilache s-au inscris in cursa pentru ocuparea funcției de procuror general, potrivit Ministerului Justiției.…

- Inscrierile pentru șefia Parchetului General expira azi, luni fiind ultima zi! Insa, cel care deține funcția de procuror general interimar, dupa pensionarea ultimului titular, Augustin Lazar, a decis sa nu se inscrie in cursa pentru șefia instituției.Bogdan Licu, procurorul general interimar…

- Fiind intrebat cat de important este ca procurorii sa se inscrie in procedura de numire la sefia Parchetului General, DNA si DIICOT, Catalin Predoiu a declarat: „Este foarte important, stabilitatea sistemului este importanta, este important sa avem procurori-sefi, prim adjuncti, adjuncti, sefi de…

- Ministerul Justitiei a anuntat, luni, ca a declansat procedura de selectie pentru propunerea de numire a procurorilor-sefi ai Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directiei Nationale Anticoruptie si Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism.…