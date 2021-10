Ministerul Justiției o scrie negru pe alb: Guvernul sfidează Constituția prin restricții/ Eliminarea testaților din spațiul public, discriminatorie La inceputul lunii, Ministerul Justiției a avizat favorabil, cu observații, hotararea de de guvern privind prelungirea starii de alerta. Observațiile cuprinse in document arata insa modalitatea in care guvernul incalca legea fundamentala, prin ingradirea exercițiului unor drepturi prin acte normative infralegale și prin prelungirea restricțiilor pe termen lung. Potrivit documentelui emis de Ministerul Justiției, permiterea accesului la diverse evenimente sau in diverse spații doar persoanelor vaccinate și celor care au trecut prin boala, exceptand persoanele care au un test negativ,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

