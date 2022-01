Ministerul Justitiei a anuntat, joi, ca a declansat o noua procedura pentru selectarea a inca 13 candidati pentru functia de procuror european delegat in Romania. In urma celor doua proceduri anterioare, Colegiul Parchetului European (EPPO) si-a dat acordul pentru sapte procurori europeni delegati propusi de Ministerul Justitiei, din totalul de 20, precizeaza Ministerul Justiției. Persoanele interesate isi pot depune candidaturile pana la 31 ianuarie 2022, inclusiv, interviul urmand a avea loc in fata comisiei de selectie in perioada 14-17 februarie 2022, perioada ce poate suferi modificari in…