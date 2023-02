Guvernul are pe ordinea de zi a ședinței de miercuri un proiect pregatit de Ministerul Justiției, care prevede pensii speciale pentru grefierii și specialiștii IT din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor de pe langa acestea, scrie economedia.ro. In plus, grefierii se vor putea pensiona cu 5 ani mai devreme, la 60 de ani, iar ei […] The post Ministerul Justiției introduce pensii speciale noi, pentru grefieri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .