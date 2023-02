Ministerul Justiției condus in prezent de liberalul Catalin Predoiu, a pregatit un proiect prin care vrea sa dea pensii speciale și grefierilor și specialiștilor IT din cadrul instanțelor judecatorești și al parchetelor de pe langa acestea, in pline negocieri dintre Comisia Europeana, Banca Mondiala și autoritațile romane despre reforma pensiilor speciale pe principiul contributivitații, in contextul in care Bruxelles-ul se opune excluderii pensiilor militare din aceasta reforma. Guvernul are acest proiect pe ordinea de zi a ședinței de miercuri. In plus, grefierii se vor putea pensiona cu…