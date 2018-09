Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a propus-o vineri pe Elena Giorgiana Hosu pentru ocuparea functiei de procuror sef adjunct al DIICOT.De asemenea, Tudorel Toader propune numirea a trei procurori in functii de conducere in cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie:…

- Procurorii care indeplinesc conditiile pentru ocuparea unei functii de conducere in cadrul Parchetului General, DNA si DIICOT vor sustine interviurile pe 14 septembrie, a anuntat Ministerul Justitiei. Potrivit unui anunt postat pe site-ul Ministerului Justitiei, patru candidati au indeplinit…

- Procurorii care doresc sa participe la selectia pentru ocuparea unei functii de conducere in cadrul Parchetului General, DNA si DIICOT isi mai pot depune candidaturile luni. Pe 10 august, Ministerul Justitiei anunta demararea selectiei procurorilor in vederea numirii in opt functii vacante…

- Procurorul militar Nicolae Lupulescu si a depus candidatura la selectia organizata de Ministerul Justitiei pentru functia de sef al DNA. Informatia a fost confirmata pentru AGERPRES de ministrul Justitiei, Tudorel Toader. Potrivit site ului Ministerului Public, Nicolae Lupulescu are gradul de general…

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat luni ca, pana in prezent, niciun procuror nu s a inscris la selectia pentru functia de sef al DNA."M am interesat la Directia de Resurse Umane. In clipa asta cand vorbim, nu este niciun candidat inscris. Sunt convins ca vor fi candidati n.r. ", a spus Toader.Ministerul…

- Ministerul Justitiei a anuntat demararea selectiei procurorilor in vederea numirii in opt functii vacante de conducere din cadrul Parchetului General, DNA si DIICOT. Este vorba de patru functii vacante la Parchetul General: procuror sef si procuror sef adjunct al Sectiei Judiciare, procuror sef si procuror…