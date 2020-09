Stiri pe aceeasi tema

- Dacian Ciolos se erijeaza in purtatorul de mesaj al lui Kovesi si cere Guvernului Orban sa explice de a aprobat trimiterea a doar 10 procurori care sa activeze la Parchetul European (EPPO), dupa ce fosta sefa a DNA ar fi cerut 20-30 de procurori."Cer Guvernului Orban sa-și clarifice poziția…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat miercuri ca va avea o discutie cu ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, pentru a se lamuri despre numarul procurorilor delegati de Romania la Parchetul European si a facut o paralela cu Germania, precizand ca zece procurori 'din partea Romaniei nu suna asa…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat miercuri la Cotroceni ca va avea o discuție cu ministrul Justiției pe tema procurorilor pe care Romania vrea sa-i trimita Parchetului European.Citește și: PSD schimba foaia la parlamentare. Se creioneaza 'Falanga tehnocraților' (surse)Șeful statului a…

- Ministerul Justiției a anunțat miercuri ca Romania a propus un numar de 10 procurori delegați la Parchetul European, ceea ce situeaza țara noastra pe locul 5 printre statele membre. Potrivit oficialilor romani, procedura de stabilire a numarului de procurori este inca in desfașurare.Potrivit…

- Ziarul Unirea Medic din cadrul Spitalului Militar: „Nu aș relaționa creșterea numarului cazurilor cu redeschiderea școlilor, ci cu perioada de concedii” In ultimele 24 de ore au fost raportate peste 1.700 de infectari cu noul coronavirus, in Romania, reprezentand un nou record negativ al pandemiei.…

- Intr-un interviu acordat BBC, Laura Codruța Kovesi, in prezent procuror-șef european, a fost supusa unui tir de intrebari referitoare la activitatea ei in perioada in care a fost procuror șef al DNA. Printre altele, jurnalistul BBC a intrebat-o pe Laura Codruța Kovesi cum comenteaza faptul ca, atunci…

- Numarul de cazuri noi raportate zilnic s-ar putea stabiliza, in urmatoarele saptamani, insa situația din Romania ramane delicata. Ministrul Sanatații a avertizat ca ne putem confrunta, in urmatoarea perioada, cu „scenariile pe care le vedeam in martie-aprilie in Spania si Italia”.

- Danemarca este incepand de sambata deschisa calatoriilor catre si dinspre majoritatea tarilor europene, cu exceptia a sase tari, printre care și Romania. Decizia este luata pe baza evolutiei epidemiei de coronavirus in fiecare dintre acestea, a anuntat joi Ministerul danez de Externe, potrivit agentiei…