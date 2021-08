Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD), semnat la Bucuresti in 11 iunie 2021, aferent finantarii aditionale in valoare de 150 de milioane de euro, destinata sustinerii Proiectului…

- Guvernul a aprobat proiectul de lege pentru ratificarea Acordului de imprumut dintre Romania si Banca Internationala pentru Reconstructie si Dezvoltare (BIRD) pentru finantarea aditionala a proiectului privind reforma sectorului sanitar. "Acordul de imprumut dintre Romania si Banca Internationala…

- Romania are planificate investitii de 400 milioane de euro in proiecte de digitalizare a sistemului de sanatate, prin intermediul fondurilor provenite prin Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR), sustin reprezentantii Horvath, companie internationala de consultanta in management.…

- Strategia de dezvoltare a sistemului national de probatiune din Romania pentru perioada 2021-2025, initiata de Ministerul Justitiei, a fost aprobata de Guvern, a informat, miercuri, ministerul. Potrivit unui comunicat al Ministerului Justitiei transmis AGERPRES, este primul document de politica publica…

- Ministerul Afacerilor Interne anunta pe SICAP licitatie pentru achizitionarea de servicii de dezvoltare software, in baza unui acord-cadru desfasurat de-a lungul a 36 de luni, cu o valoare totala estimata la 56.281.995 lei, potrivit Agerpres. Licitatia vizeaza achizitionarea de servicii de…

- In ultimii ani se atesta o inclinație negativa spre economii din partea cetațenilor moldoveni. Aceștia au cheltuit și s-au imprumutat mai mult decat au caștigat. Anul trecut, in an de pandemie, surprinzator, a crescut simțitor, cu 2,1%, inclinația spre economii a moldovenilor. Despre aceasta vorbește…

- Cezar Avramuta, din Constanta, cunoscut ca "stegarul dac", s a catarat, vineri dimineata, pe fatada cladirii Inaltei Curti de Casatie si Justitie.Constanteanul Cezar Avramuta, cunoscut ca "stegarul dac", s a catarat, vineri dimineata, pe fatada cladirii Inaltei Curti de Casatie si Justitie pentru a…

- In perioada 13 iulie – 31 august 2021 vor fi colectate in format electronic propunerile de modificare a Contractului-cadru privind acordarea asistenței medicale si a normelor de aplicare ale acestuia, dupa care vor avea loc discuții și negocieri cu toți factorii implicați. Casa Naționala de Asigurari…