Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei organizeaza in perioada 27.12.2022 – 27.02.2023, selectia procurorilor in vederea formularii catre Presedintele Romaniei a propunerilor de numire pentru procurorul general al Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si procuror-sef al Directiei Nationale Anticoruptie…

- Șeful Secției Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție a vorbit despre Revoluția din Decembrie 1989.Fiind cel care care a instrumentat Dosarul Revoluției, generalul... Citește AICI ce DEZVALUIRE a facut generalul magistrat care a instrumentat Dosarul…

- In Sectiunea Document puteti consulta Tabelul complet cu cei 33 de judecatori de la curtile de apel din tara ale caror candidaturi au fost admise.Consiliul Superior al Magistraturii a publicat rezultatele finale dupa verificarea indeplinirii de catre magistrati a conditiilor pentru participare la concursul…

- Ministerul Justitiei a incheiat un nou protocol de colaborare cu Ministerul Educatiei, Inalta Curte de Casatie si Justitie, Parchetul de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie si Uniunea Nationala a Barourilor din Romania, care are drept scop promovarea educatiei juridice la toate nivelurile de…

- Plenul Camerei Deputatilor a aprobat, luni, 21 noiembrie, cererea DNA privind perchezitia informatica in cazul deputatului PSD Daniel Tudorache, relateaza Agerpres . Anterior, in fața colegilor, fostul primar al Sectorul 1 din București, ceruse „sa fie aprobata pecheziția telefonului, este un moment…

- Judecatorii de la Tribunalul Constanta au admis azi propunerea Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie, Directia de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism, Serviciul Teritorial Constanta, cu privire la un barbat suspectat de trafic de droguri de risc…

- La data de 28 septembrie a.c., Poliția Romana, prin Direcția de Investigare a Criminalitații Economice – I.G.P.R., sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casație și Justiție, pune in aplicare 146 de mandate de percheziție domiciliara, in municipiul Bucuresti…