Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat ca a transmis luni propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror-sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT)

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a anuntat printr o postare pe Facebook ca a transmis luni presedintelui Klaus Iohannis propunerea de numire a lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT. Astazi am transmis Presedintelui Romaniei propunerea de numire a domnului Oliver Felix Banila in functia…

- Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) a stabilit, miercuri, calendarul pentru examinarea propunerii ministrului Justitiei de avizare a numirii lui Felix Banila in functia de procuror sef al DIICOT, avizul urmand sa fie transmis pe data de 6 iunie. Potrivit calendarului aprobat de CSM,…

- Ministerul Justiției a anunțat propunerea inaintata de ministrul Tudorel Toader catre Consiliul Superior al Magistraturii pentru preluarea funcției de procuror-șef al DIICOT. Tudorel Toader nu a propus inca un...

- Rezultatele selectiei pentru propunerea de numire a procurorului-sef al DIICOT urmeaza sa fie afisate astazi, la sediul Ministerului Justitiei si pe pagina Internet a acestuia, potrivit calendarului anuntat inceperea procedurii. Pentru sefia DIICOT s-au inscris doar doi candidati – Daniel Horodniceanu,…

- Interviurile sustinute vineri la Ministerul Justitiei de cei doi candidati la functia de procuror-sef al DIICOT s-au incheiat, rezultatul urmand a fi anuntat pe data de 14 mai. "Mi-a placut foarte mult ca au citit proiectul de management. Mi-au pus intrebari foarte bune, pertinente, cred ca am raspuns…

- Interviurile sustinute vineri la Ministerul Justitiei de cei doi candidati la functia de procuror sef al DIICOT s au incheiat, rezultatul urmand a fi anuntat pe data de 14 mai, informeaza Agerpres.ro. Mi a placut foarte mult ca au citit proiectul de management. Mi au pus intrebari foarte bune, pertinente,…

- Ministerul Justitiei organizeaza, in perioada 13 aprilie - 14 mai, selectia procurorilor in vederea efectuarii propunerii de numire in functia de sef al Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism (DIICOT), care urmeaza sa se vacanteze in luna mai. …