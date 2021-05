Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Justitiei (MJ) anunta ca va intreprinde demersuri privind extradarea lui Tudor Florian, urmarit international in vederea punerii in executare a unui mandat de arestare preventiva emis de catre Tribunalul Bucuresti, care a fost arestat, joi, in Mexic. Potrivit unui comunicat al MJ, cetateanul…

- Cautat de ceva vreme de autoritați, Florian Tudor, cunoscut drept ”Rechinul”, a fost capturat in Ciudad de Mexico. Barbatul a fost a fost arestat provizoriu, in vederea extradarii catre Romania, a transmis, vineri, Ministerul Justiției. Au aparut și imagini cu momentul capturarii ”Rechinului”, de catre…

- Interlopul Florian Tudor zis „Rechinul” va urma procedura de extradare in Mexic, la solicitarea Romaniei, dupa ce a fost arestat provizoriu, joi, in Ciudad de Mexico, anunta Ministerul Justitiei. Procedura de extradare se va desfasura conform legislatiei din Mexic.

- Autoritatile mexicane l-au arestat joi pe Florian Tudor, persoana despre care se crede ca este un lider al mafiei romanesti, conform informatiilor aparute in presa locala, citate de dpa. Procuratura generala a Mexicului a informat intr-un comunicat ca un barbat, numit doar Florian…

